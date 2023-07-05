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Среда 5 июля

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Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича

Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
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15 сентября поэту Михаилу Таничу исполнилось бы 100 лет. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле умершей 15 лет назад знаменитости и оценил состояние захоронения.

Михаил Танич умер 17 апреля 2008-го на 85-м году жизни. Причиной его смерти стали хроническая почечная недостаточность и длительная онкология. Он был похоронен 19 апреля на 25-м участке (за зданием колумбария) Ваганьковского кладбища столицы.

Изначально на могиле чистокровного еврея Михаила Исааковича Танхилевича, как на самом деле звали поэта, стоял православный крест. "Дед по отцу был набожным евреем-ортодоксом… Он постоянно молился…", – говорит Танич при жизни. Интересно, что бы сказал дед, увидев крест на могиле внука...

Памятник же на могиле автора песен Валерия Леонтьева, Игоря Саруханова, Ларисы Долиной и Эдиты Пьехи официально был открыт 15 сентября 2010 года к 87-летию со дня рождения поэта. Автор отлитой в Америке композиции – Эрнст Неизвестный. Тот самый, что делал надгробное изваяние для Никиты Хрущева и барельеф в Донском крематории. Правда, памятник Таничу вызвал шквал критики – его называли "чудовищным", "отвратительным" и "неудачным", считали "китчем" и "дурновкусием". Скандал тогда был страшный!

Фото: Дни.ру

Бронзовая скульптура представляет собой букет роз, прорастающий через книгу с барельефным портретом поэта. Участок захоронения обнесен оградой из металлических столбиков в виде патронов, соединенных колючей проволокой. Ведь как известно Танич провел шесть лет в сталинских лагерях на лесоповале Соликамска Пермского края за то, что в дружеской компании сказал, будто немецкие радиоприемники и автострады лучше советских, а кто-то донес до него. Через много лет он признался: "Я отсидел 6 лет в одном из самых жутких сталинских лагерей за какую-то ерунду, за анекдот, слово".

Могила Танича не заброшена, сюда приходит его 85-летняя вдова поэтесса Лидия Козлова, дочери Светлана и Инга, внуки Лев и Вениамин.

5 июля 2023, 08:40
Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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