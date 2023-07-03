69-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости

Чтобы выглядеть свежо и красиво, звезда играет с огнем.

Певица Любовь Успенская в очередной раз стала объектом обсуждения. Системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина объявила Пятому каналу, что артистка может навредить себе из-за попыток выглядеть моложе своих лет.

Эксперт подчеркнула, что Успенской всегда нужно выглядеть безупречно, так как в шоу-бизнесе внешний вид играет важную роль. Однако пластические операции в почтенном возрасте звезды делают на свой страх и риск.

Любовь Успенская уделяет много внимания внешнему виду ради вечной молодости. Она прибегала к различным процедурам, начиная от лифтинга, пластики и заканчивая уколами красоты. Порой все это чревато непредсказуемыми последствиями.

Однако психотерапевт утверждает: истинная привлекательность зависит не от манипуляций с физическим обликом, а от внутренней силы и желания жить насыщенно. Никитина предупреждает, что операции могут быть вредными на седьмом десятке лет. А Любовь Успенская, как известно, уже не девочка.

По словам специалиста, для поддержания здоровья необходимо соблюдать комплекс мер. Это правильное питание, занятия спортом и забота о зубах, волосах и коже. Тем не менее фанаты твердят, что Любовь Успенская в свои 69 выглядит достойно. При этом, отмечает эксперт, самое главное для человека — быть молодым душой.