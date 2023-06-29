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Четверг 29 июня

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"Стоит безумно дорого": молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

"Стоит безумно дорого": молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве
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Любовь Успенская готова на все ради привлекательного облика.

Нельзя поспорить с тем фактом, что Любовь Успенская много работает над собственной внешностью. Молодящяяся артистка, которой в этом году исполнилось 69 лет, может похвастаться отличной фигурой и выглядит лет на 15 моложе своего реального возраста.

Конечно, врачи косметологи и хирурги упрекают Успенскую в избытке проведенных процедур. Эксперты уверены, что певица делала блефаропластику, а также подтяжку кожи лица и шеи. Сходятся мнения в одном: не обошлось без большого количества филлеров.


Впрочем, как говорится, "живи сам и дай жить другим". То есть главное, что сама Любовь Успенская довольна тем, как она выглядит. Ну ладно, уже не совсем довольна...

Изучив рынок косметологических процедур, Успенская рассказала о запланированном вмешательстве. Ею станет некая процедура, которая позволит практически мгновенно приобрести "красивое лицо". У нее, можно предположить, нет противопоказаний, поэтому делают ее не только ровесницы Успенской, но и 20-летние девушки.

"Жалко, что это все стоит безумно дорого", – поделилась Любовь Успенской фактором, сдерживающим многих от улучшений внешности.


29 июня 2023, 14:20
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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