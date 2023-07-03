Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике

Татьяна Плаксина показалась людям без макияжа и прически возле бассейна.

33-летняя дочь шансонье Любови Успенской Татьяна Плаксина долго шла к своему успеху. Несмотря на деньги и влияние матери, она не могла встать на путь истинный из-за постоянных жизненных передряг. Долгое время Плаксина жила в США у отца, где постоянно влипала в неприятности. Однажды она стала вести странные прямые эфиры, после чего люди заподозрили ее в употреблении запрещенных веществ. Любовь Успенская уверяла, что ее дочь проходит долгую реабилитацию после ДТП, которое случилось в Коста-Рике в 2018 году. Там она упала с велосипеда и сломала челюсть.

Несколько лет назад Любовь Успенская и Татьяна Плаксина всерьез поругались на глазах у всей страны. В эфире НТВ дочь обвинила звездную мать в том, что она ее запирает в комнате и даже применяет к ней силу. Однако Успенская говорила, что лишь хотела помочь дочери встать на путь истинный.

Сейчас Успенская прекрасно ладит с дочерью и даже помогает ей строить карьеру. Татьяна Плаксина выступает под псевдонимом Pacha Tati и выглядит гораздо лучше, чем раньше. Фанаты отмечают, что дочь Успенской стала настоящей леди и красавицей.

На днях Татьяна Плаксина показала фото с отдыха в Турции, где предстала без макияжа в коричневом купальнике у воды. Поклонники осыпали ее комплиментами.