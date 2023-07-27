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Четверг 27 июля

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Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат"

Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат"
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Певец и композитор Марк Тишман рассказал, каким его часто видят другие люди. Однако образ не всегда совпадает с реальностью.

Люди со стороны чаще всего воспринимают артиста, как спокойного, очень уравновешенного и тихого человека. По словам Марка Тишмана, именно гармонию он и транслирует в мир, хотя в душе порой может происходить совершенно иное.

Марк Тишман вспомнил случай из Лондона. Артист из-за пробок опоздал на самолет в Москву, ходил по аэропорту и судорожно пытался решить, что же делать с планами, как их перенести. Через день певец получил сообщение от узнавшего его поклонника со словами: мол, было приятно видеть в аэропорту, создаете впечатление человека в гармонии с собой.

Однако друзья Марка Тишмана считают, что он совсем другой.

"Мне друзья говорят, что я сумасшедший психопат", – цитирует Марка Тишмана WomanHit.

По словам артиста, он с удовольствием исполнил бы роль какого-нибудь маньяка в кино. Он уверен, что тихие психопаты – самые интересные.

Образ спокойного и гармоничного человека пока не помог Марку Тишману встретить достойную спутницу жизни. Он уверен, что семья нужна каждому человеку, даже несмотря на то, что мы все приходим и уходим из этого мира в одиночестве.

"Нас, таких одиноких, здесь много, поэтому это такая дуальность всего происходящего с нами", – говорит Тишман.

27 июля 2023, 06:19
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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