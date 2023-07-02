"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников

Передачи с телеведущим убрали из сетки вещания.

Борис Корчевников, известный телеведущий и генеральный продюсер телеканала "Спас", уже несколько лет сражается с тяжелым заболеванием – опухолью мозга. Его состояние вызывает серьезные опасения. Поклонники замечают, что говорить шоумену становится все сложнее и сложнее. Помимо этого, у Корчевникова серьезные проблемы со слухом, так как во время операции ему повредили слуховой нерв.

Несмотря на сложности, все эти годы телеведущий продолжал записывать программы "Судьба человека", а затем "Жизни и судьбы". Герои шоу говорили, что во время работы он использует слуховой аппарат, а вопросы, которые необходимо задать, помогают составить редакторы и выводят их на планшет.

Однако вот уже некоторое время новые выпуски программы перестали выходить в эфир, а вместо них показывают старые записи. Тут же поползли слухи, что Бориса Корчевникова убрали с России-1 по состоянию здоровья, так как он перестал справляться со своими обязанностями.

Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что это действительно может быть так, ведь рейтинги шоу Бориса Корчевникова всегда были достаточно высокими. "Склоняюсь к тому, что из-за состояния здоровья сделали такую временную передышку", – говорит эксперт.