"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии

Мучения тяжелобольного Бориса Корчевникова оказались слиты в Сеть.



В то время как одни люди оказываясь перед объективом камеры ведут себя максимально сдержанно и не допускают ни одного одного лишнего движения, другие будто получают удовольствие от того, что меняют позы и выражение лица практически каждую секунду. Ко второй категории можно отнести актрису Кристину Асмус и телеведущего Бориса Корчевникова, о котором с подачи Ксении Собчак и пойдет речь ниже.



Ксения питает явную, по мнению некоторых, нелюбовь к ведущему шоу "Жизнь и судьба", что она и доказала в своем телеграм-канале. Будто захотевшая поиздеваться над Борисом, пережившим опухоль мозга, блондинка пересмотрела несколько выпусков его шоу и нарезала оттуда видео с неудачными кадрами. Каждый из отрезков был зациклен, поэтому создалось впечатление, что бледный как мел Корчевников скрючился в агонии.

Эту попытку оскорбления Ксении Собчак подала как желание нести в массы артистизм Бориса Корчевникова, вызванный, конечно же, искренней любовью к нему. Однако пользователи Сети углядели в ее поступке другие мотивы: многие посчитали, что журналистка решила просто поиздеваться над тяжелобольным телеведущим, который практически потерял слух.

"О здоровье телеведущего остается разве что молиться", – написали о Борисе Корчевникове СМИ, выразив ему поддержку после жесткого поступка Ксении Собчак.





