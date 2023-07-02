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Воскресенье 2 июля

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"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез

"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез
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Телеведущая поделилась с фанатами душераздирающим видео.

Регина Тодоренко, известная российская телеведущая и супруга певца Влада Топалова, всегда была открыта со своими поклонниками и делилась с ними самыми сокровенными моментами своей жизни. Однако на последнем видео, опубликованном в ее социальных сетях, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась на камеру из-за того, что ее старший сын слишком быстро растет.

В своем видео Регина обратилась к своим фанатам и поделилась своими чувствами. "Дети так быстро растут. Он сепарировался. Я не нужна. Я стала старой", – с некоторой долей иронии заявила Регина. Она рассказала, что ее старший сын в возрасте 4,5 лет уже говорит ей, что он занят и позвонит ей позже. Это вызвало у нее грусть и некоторую тревогу, так как она осознала, что ее ребенок начинает отделяться от нее и становиться самостоятельным.

После публикации видео пользователи соцсетей начали делиться своим опытом и мнением по этому поводу. Некоторые из них поддержали Регину, рассказав о своих собственных ситуациях, когда их дети также начинали проявлять независимость и отделяться от них. Они утверждают, что это нормальный процесс развития и роста ребенка, и что важно поддерживать его в этом.

Однако есть и те, кто не согласен с Региной и утверждают, что мать всегда должна быть рядом со своим ребенком и что отделение от нее может причинить ему психологический вред. Они считают, что мать должна быть всегда доступна и готова помочь своему ребенку.

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями двух сыновей – Михаила и Мирослава. Семейная жизнь у них складывается успешно, и они делятся своими радостями и заботами с поклонниками. Регина всегда старается быть открытой и честной со своей аудиторией, и это делает ее еще более популярной и любимой.

2 июля 2023, 10:42
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Фоторепортаж

Королева покрылась волдырями, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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