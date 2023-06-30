Регина Тодоренко любит муссировать подробности своих вторых родов, которые чуть ли не транслировала текстово в Сети.

Ведущая Регина Тодоренко всегда откровенна с поклонниками и зачастую переступает черту интимности, посвящая людей в слишком личное.

Второй ребенок, которого назвали Мирослав, стал для Регины Тодоренко и Влада Топалова желанным и долгожданным. Он родился год назад. Не удивительно, что звезда поспешила в подробностях рассказать о его появлении на свет. Но подробности родов Регины Тодоренко шокировали общественность. Не успели люди отойти от того факта, что Тодоренко рожала на глазах у своего старшего сына Михаила и могла нанести ему психологическую травму, звезда вывалила очередную порцию откровений.

Регина Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов, которые она отслеживала по специальному приложению. В один момент программа начала каждые 15 минут предупреждать о том, что Регине пора отправляться в роддом. Но у нее были другие планы. Она отправилась на беговую дорожку в тренажерный зал. Там она представила себя неким порталом, ходила, танцевала, бегала, словом, переживала схватки как могла. В итоге ведущая дождалась, когда у нее будет раскрытие 8 см, и буквально сразу она родила своего малыша.