Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Среда 12 июля

22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль 00:05Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 22:03Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной 19:40Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 19:30Evolute: самый бюджетный электрокар 19:10Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры 19:00Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия 18:20Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа 15:50Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 15:14"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12:10Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе 10:55"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде 09:23Отдых на море – 2023: цены на жилье 06:19Скидки на жилье в Москве достигают 40% 02:03Средняя цена покупки квартиры – 16 млн 00:23Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 20:37Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17:00Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа 16:50Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке 16:30Ольга Орлова страдает от последствий кесарева после родов 14:58Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном 14:29"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии 14:29В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку 13:32Состояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда 13:18В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу 12:41"Год назад даже и не думал": Прилучный поделился трогательными кадрами с младшим сыном 12:39В Санкт-Петербурге сгорел склад на площади 3,5 тысячи "квадратов" 12:08Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала? 11:13Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт 10:30Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает 09:40За что готовы переплачивать арендаторы квартир 09:20Пластическая хирургия колен: что за тренд? 09:00"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте

"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте
197

Всплыла интригующая правда об известном актере. Александр Домогаров снял стресс в приятной компании.

Некоторые звезды шоу-бизнеса скрывают похабные пристрастия, чтобы репутация была чиста. На публике они святоши, а за закрытыми дверями творят неладное. Хорошо, что Александр Домогаров не такой. Народный артист России развлекается прилично и коллеги об этом знают.

60-летний актер умеет преподать себя с выгодной стороны. Режиссер Светлана Дружинина рассказала о забавном инциденте, который произошел на пробах к третьей части фильма "Гардемарины, вперед!". Александр Домогаров лихо перевоплотился в наездника и показал свою мощь.

Артист оседлал черного коня, направился в сторону леса и надолго запропастился. Спустя время, народ убедился, что все в порядке. Оказалось, Александр Домогаров прирожденный конник. Он просто развеялся с жеребцом на скачках в укромном месте, подальше от лишних глаз.

"Вдруг видим: с другого конца поля лошадь нервно шагает под Домогаровым. Оба в репейниках, взмыленные", — поделилась воспоминаниями Светлана Дружинина. По ее словам, Александр Домогаров родился в седле.

К слову, URA.RU напоминает, что взглянуть на степных всадников можно на фестивале исторической реконструкции "Пламя Аркаима". В 2023 году он посвящен теме кочевников. Судя по вышеописанным впечатлениям Светланы Дружининой, Александр Домогаров мог бы стать украшением этого мероприятия.

12 июля 2023, 22:43
Александр Домогаров. Фото: Boris Kremer/Russian Look/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Александр Домогаров сильно постарел

Александр Домогаров считался одним из самых привлекательных актеров.
Жизнь сильно потрепала актера - он пережил смерть сына.
У актера была насыщенная личная жизнь.
Говорят, артист любит пропустить рюмочку-другую.
Для роли Александр может радикально измениться.
Сегодня, 12 июля, Александр Домогаров отмечает день рождения.
Актер обожает рыбалку.

По теме

Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена
Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка

"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка
Беременность наступила неожиданно. Гоша Куценко и все остальные не ожидали такого поворота. Порой жизнь преподносит сюрпризы, когда на них совсем нет времени.

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек
Заслуженный артист России шокирует видом на публике. Николай Носков стал совсем другим. В 2017 году популярный российский музыкант перенес инсульт и операцию.

Певица Ханна назвала себя плохой мамой

Певица Ханна назвала себя плохой мамой
Артистка рассказала, почему порой испытывает чувство вины. У артистки и ее супруга, предпринимателя и рэпера Павла Курьянова (Пашу) двое дочерей: Адриане 5 лет, а Камилле нет еще и полугода.

Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину

Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину
Музыканта Александра Барыкина нет с нами уже 12 лет. Корреспондент "Дни.ру" навестил его могилу на Троекуровском кладбище Москвы и оценил ее состояние. Мы все знаем Александра Барыкина как автора хитов "Букет", "Чудо-остров", "Аэропорт".

Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор

Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор
По словам футболиста, у него есть два конька. Публика знает о двух громких романах Андрея Аршавина.

Выбор читателей

11/07ВтрДворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 11/07ВтрПервый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 11/07ВтрГринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 12/07СрдЧто случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 11/07Втр"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12/07СрдКиркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд