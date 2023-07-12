"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка

Беременность наступила неожиданно. Гоша Куценко и все остальные не ожидали такого поворота.

Порой жизнь преподносит сюрпризы, когда на них совсем нет времени. И тогда человеку приходится выбирать, определяя судьбу. Однажды на распутье оказалась актриса Виктория Корлякова. Вскоре после начала съемок сериала "Последний мент", лицом которого стал Гоша Куценко, девушка узнала об интересном положении.

На тот момент Виктория только-только окончила институт, поэтому роды связывала с крахом профессиональной карьеры. В "Последнем менте" она играла роль психоаналитика, одну из главных, в партнерстве с Куценко.

Беременная звезда на площадке смотрелась совершенно некстати. Из-за обстоятельств в подвешенном состоянии застряла вся команда, в том числе Гоша Куценко. На фоне стресса девушка просила у окружающих совета и все же родила, да и сериал при этом снимать продолжили.

У актрисы появилась дочка, однако ребенок был для нее нежеланным. "Мне было очень сложно морально. Я помню, как приехала из роддома, положила люльку на диван и пошла рыдать по поводу того, что моя жизнь теперь никогда не будет прежней", — рассказала Виктория в интервью WomanHit.

В итоге молодая партнерша Гоши Куценко начала ездить на работу вместе с малышкой. Ей нужно было обеспечивать себя, ребенка и возлюбленного, который испытывал материальные трудности.

Сейчас девочке уже семь лет, и Виктория Корлякова признается, что не всегда рада материнству. В дочери актриса видит черты отца — Максима Стоянова. "Она пошла в папу, она вообще абсолютно его дочь, моего в ней очень мало", — объявила знаменитость.

После сериала с Гошей Куценко у звезды появилось много вариантов карьерного роста и возможностей заработать. Нынче она востребованная артистка и непрерывно идет к успеху.