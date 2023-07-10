"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии

Авторский фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous J?rmala состоится с 26 по 30 июля на Рижском взморье. К этому времени там должна обосноваться и Алла Пугачева с семейством. Но врач посоветовал Примадонне остаться в Юрмале навсегда.

У Аллы Пугачевой – огромный букет болезней. Тут атеросклероз сосудов, спровоцировавший ишемическую болезнь сердца, и прогрессирующий cахарный диабет. А повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений. Есть у артистки проблемы и с эндокринной системой – она дала сбой после концерта певицы в зараженном радиацией Чернобыле.

Врач, внимательно изучивший медицинскую карту Пугачевой А. Б. 1949 года рождения, пришел к выводу, что с такими заболеваниями жить в жарком Израилей ей противопоказано. Вообще, как говорят медики, в разных частях Земли Обетованной есть риски для людей с разными заболеваниями. Так для больных третьей формой артериальной гипертензии однозначно противопоказан климат у побережья Мертвого моря – повышенное давление и высокое содержание соли в воде и атмосфере может негативно сказаться на состоянии здоровья. Для людей с проблемами сердца, как у Пугачевой, лучше выбирать страны без резких суточных и сезонных перепадов влажности ветра и температуры воздуха. Находиться в Израиле больной Пугачевой врачи советуют лишь в сентябре, октябре, апреле и начале мая. В другие месяцы года будет или слишком жарко или ветрено, что может негативно сказать на самочувствии."

"Пугачевой про Израиль лучше забыть, – считает врач. – Ей подходит мягкий, слегка прохладный, климат Балтики. И Юрмала – идеальное место для того, чтобы болезни 74-летней певицы не прогрессировали".