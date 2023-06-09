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На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле

На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле
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Народной артистке Советского Союза Алле Пугачевой вот уже как год медом намазано в Израиле. Но на то там ее будут встречать как Примадонну, рассчитывать не приходится.

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. Но это значит, что певица будет уравнена в правах с коренными евреями – основных льгот и выплат она лишена.

Дело все то что граждане, приехавшие в страну после 60 лет, могут рассчитывать только на специальное пособие, которое по размеру не больше обычной социальной надбавки. Человек, получающий такое пособие, может выехать за границу на срок не более 72 дня, иначе он теряет право на него. Вероятно, этим объясняется то, что в мае Пугачева приезжала в Москву всего на пару дней.

На пенсию же в Израиле певица рассчитывать не может – будет сидеть на шее у молодого мужа-иноагента. Ведь на Земле Обетованной надо было отработать не менее 10 лет, а в течение всей жизни сделать не менее 120 выплат в "Битуах Леуми" (фонд Социального страхования).

А на какие привилегии Пугачева все-таки может уповать в Израиле? Это льгота на проезд в общественном транспорте – все пенсионеры, независимо от их статуса, платят за проезд на 50% меньше. А еще певице положена скидка за пользование телеканалами, на походы в музей, национальный парк, бассейны и кантри-клуб.

9 июня 2023, 14:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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