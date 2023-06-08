Недавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, зачем отправилась к врачам.

Недавно 26-летняя актриса Зепюр Брутян родила сына от своего коллеги Павла Прилучного, за которого вышла замуж в прошлом году. Мальчика назвали Микаэлем. Для 35-летнего актера этот ребенок стал третьим. У него есть сын и дочь от предыдущего брака. В 2020 году артист развелся с актрисой Агатой Муцениеце.

Судя по публикациям в Сети, Прилучный и Брутян живут счастливо, посвящая свободное время новорожденному сынишке. Недавно Зепюр пришлось на время оставить наследника ради сдачи анализов. Она отправилась в клинику, о чем проинформировала подписчиков в популярной социальной сети.

Брутян опубликовала снимок, на котором запечатлена в лифте. Так поклонники поняли, что актриса пришла в клинику с патчами, которые скрыли синяки под глазами. Также в кадр попал перебинтованный локоть, что говорит о сдаче крови. "Забежала в клинику, сдала все анализы за несколько минут и на скорости Соника возвращаюсь домой", – рассказала жена Павла Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в августе 2022 года – спустя полгода после того, как общественность узнала о их романе.