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Четверг 8 июня

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"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой

"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой
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В июне каналы подводят итоги сезона и начинают готовиться к новому, который стартует в сентябре. Укрепивший за год позиции в рейтинге канал НТВ обещает, что порадует и новой "Маской" и "Секретом на миллион", и крутыми сериалами, и, конечно, программой "За гранью", которую ведет Сергей Соседов. На презентации нового сезона с ним поговорил корреспондент "Дни.ру".

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Недавно Примадонна на пару дней возвращалась в родные палестины. "Лучше бы не приезжала! – считает Соседов. – О ней так много говорят, хотя она совершенно того не стоит. В свое время о ней просто переговорили. Это уже давно пережаренный стейк. На Пугачеву были возложены слишком большие надежды, все думали что она будет вечной певицей. Но она не пережила собственной славы. Поэтому мне ее очень жаль: она жива, а былой славы уже нет. Хрустальный Олимп, на котором она стояла, разрушен. И разрушен собственными ее руками. В итоге она не вошла в пантеон славы наравне с Руслановой, Шульженко, Магомаевым. Наверное, надо просто было вовремя уходить".

Резко высказался Соседов и о пятом муже Пугачевой – признанном иностранным агентом юмористе Максиме Галкине. "Мне он странен, – заверил телеведущий. – Я его считал умным человеком, поэтому этот финт ушами мне непонятен. От Пугачевой можно было ожидать чего угодно, а вот от него я не ждал такого... В России он зарабатывал колоссальные деньги, у него были огромные гонорары на телевидении, что в Израиле ему точно не светит".

8 июня 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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