СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей

Алла Пугачева судорожно пытается решить проблему со статусом иноагента мужа, ведь от этого зависит судьба ее детей.

В ближайшее время 74-летняя певица Алла Пугачева планирует снова прилететь в Россию. Инсайдеры уверены, что Примадонна вернется решать неотложные дела на родине, которые касаются ее скандального мужа Максима Галкина*. Пугачева якобы прилетит, чтобы встретиться с рядом чиновников и договориться о будущем своего мужа, ведь оно неразрывно связано с судьбой детей Пугачевой Лизы и Гарри.

Как известно, на днях суд отказал комику в снятии статуса иноагента, о чем он и еще несколько опальных звезд подавали иски. Примадонна была крайне недовольна тем, что Галкин* остался при своем статусе иноагента, значительно осложняющем жизнь.

Кроме того, Алла Пугачева считает невыносимой старость на чужбине и хочет провести остаток жизни в родных краях, что вполне объяснимо. Для этого она даже готова временно бросить своего мужа Максима Галкина* в Израиле, пишет 7Дней.ру. Единственной радостью на чужбине для Алы Пугачевой остается посещение концертов беглых российских звезд, которые так же мечутся в поисках дополнительного заработка.

В целом, единственным смыслом постоянных приездов Пугачевой в Россию является судьба ее младших детей Лизы и Гарри, ведь каким бы хорошим отцом не был Максим Галкин*, Пугачева не готова отдать их ему.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ