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Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы
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Популярная певица Валерия живет счастливо в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже 19 лет.

Сегодня в мире шоу-бизнеса отмечается знаменательное событие. Известная певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин отмечают гранатовую свадьбу.

В свое время Валерия была замужем за Александром Шульгиным, от которого родила троих детей. По словам певицы, достаточно долго в этом браке она терпела дискомфорт. Но благодаря встрече с Иосифом Пригожиным, Валерия вновь поверила в любовь и обрела долгожданное счастье.

Иосиф Пригожин рассказал, что до знакомства певица его не очень привлекала. А в итоге ему потребовалось всего несколько минут общения с Валерией, чтобы понять, насколько она потрясающая женщина, и что он хочет провести с ней всю свою жизнь. Чувства в звездной семье со временем не гаснут, как бы ни старались помешать завистники.

В честь праздника Валерия разместила в социальных сетях старый кадр со свадьбы и отметила, что любовь усиливается с каждым годом. Иосиф также выложил в свой профиль архивное фото, снятое в день бракосочетания, на котором он помогает избраннице надеть туфлю.

Близкие люди поздравляют супругов с памятной датой, паре желают дальнейшего счастья и процветания. Валерия и ее муж – прекрасный пример того, что настоящая любовь может преодолеть все трудности и проблемы.

Напомним, певица Валерия и Иосиф Пригожин познакомились более 20 лет назад, а связали себя узами брака в 2004 году.

5 июня 2023, 18:40
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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