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Вторник 30 мая

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"10 миллионов долларов разовым платежом": Пригожин рассказал о помощи в строительстве храма в Ярославской области

"10 миллионов долларов разовым платежом": Пригожин рассказал о помощи в строительстве храма в Ярославской области
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Евгений Пригожин прокомментировал информацию о его причастности к строительству храма Софии Константинопольской в Ярославской области. Он выделил на проект 10 млн долларов.

Информацию о спонсорстве сообщил гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников. В связи с этим редакция издания 76.RU поинтересовалась у Пригожина, как он принимал участие в строительстве храма. По словам предпринимателя, он относится с уважением к религии, хотя не является воцерковленным человеком. На этот проект было направлено 10 млн долларов разовым платежом.

"На этот храм я потратил, действительно, 10 миллионов долларов разовым платежом. Откуда взялись эти деньги? Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег, хотя такой договоренности не было. И мне было трудно отказаться от этих денег. Пока я отказывался, мы с ним договорились, что я их забираю, но трачу на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, на благие цели", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Он добавил, что всю сумму перевел храму Софии Константинопольской в селе Годеново. Однако Пригожину хотелось оставаться в ситуации с возведением этого здания инкогнито.

Ранее глава "оркестра" ушел с поста руководителя попечительского совета Медиагруппы "Патриот". Вместо этого он занял должность зампредседателя попечительского совета компании. Теперь он займется реализацией информационного проекта под названием "ЧВК "Вагнер". Второй фронт".

30 мая 2023, 12:33
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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