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Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа

Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа
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Ольга Бузова выступила на футбольной премии и не упустила возможности упомянуть экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Было время, когда браком звезды "Дома-2" восхищались все, даже не подозревая о проблемах супругов. А они были и привели к тому, что ведущая рассталась с Дмитрием Тарасовым с большим скандалом. С тех пор прошло много лет, у футболиста уже появилась новая семья, а Ольга Бузова не упускает возможности подколоть бывшего.

Впрочем, и сам спортсмен не против время от времени вспоминать свою экс-супругу: то деловое предложение для нее подготовит, то решит помириться, то упомянет в интервью. Поклонники считают, что таким образом он поддерживает интерес к себе и своей семье. Того же мнения и поющая телеведущая, которая не так давно в очередной раз просила Дмитрия Тарасова оставить ее в покое.

Несмотря на эту просьбу, сама Ольга Бузова бывшему жить спокойно не дает. На днях она выступала на футбольной премии с речью и публично высмеяла экс-супруга. Рассуждая о том, как тесно ее жизнь связана с данным видом спорта, она отметила, что Дмитрий Тарасов в нем не достиг таких высот, каких достигла она.

"У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа", – произнесла на людях теледива.

Экс-ведущая "Дома-2" добавила, что она очень похожа на футболистов. А в качестве аргументов привела сотрудничество с мировыми звездами, постоянный негатив от людей и слив интимных фотографий в сеть. Последнее, к слову, пережила не только Ольга Бузова, но и Артем Дзюба.

5 июня 2023, 14:00
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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