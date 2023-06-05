Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью

Певица Вера Брежнева прилетела на концерт в Латвию по приглашению.

Певица Вера Брежнева сильно изменилась в последнее время. После того, как она окончательно покинула Россию и постоянно начала жить за границей, это отразилось на ее внешности. Даже тихая жизнь в солнечной и спокойной Италии не помогла ей. Артистка заметно похудела и стала неприглядной, а ее глаза и щеки ввалились, что не придало ей красоты. Ранее певица сама признавалась поклонникам, что страдает от повышенного уровня тревожности.

На днях Вера Брежнева появилась в Латвии на концерте. Артистка выступала на 748-летии города Даугавпилса, куда прилетела по приглашению. В своем аккаунте Вера Брежнева показала кадры с выступления.

Поклонники отметили, что на фоне эмоциональных потрясений Вера Брежнева совсем сдала. Артистка выглядела бледной и изможденной. Публика ее просто не узнала. По мнению многих фанатов, Вера Брежнева растеряла свою природную красоту и привлекательность.

Напомним, в последнее время в Сети часто ходят слухи о том, что в семье Веры Брежневой и Валерия Меладзе якобы не все так гладко. Однако сами артисты отвергают все пересуды и уверяют, что у них все хорошо.