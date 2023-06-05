Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью

54-летняя Буланова вышла замуж Тесты Галкин* остался иноагентом по решению суда Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 5 июня

09:00Почему россияне начали распродавать новые квартиры 08:40Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью 08:20Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года 08:00Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях 06:02Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие 04:18"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России? 02:10Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше 00:02Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство 22:03Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров 20:15Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами 18:14Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак 17:41В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой 16:24В Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 15:29Тодоренко и Топалов заговорили о разводе 14:52Дженнифер Энистон поделилась болью из-за потери любимого 14:24Певица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 13:49Виторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве 13:15Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде 12:13"Жертва американской пропаганды": политик Роман Худяков высказался о Марии Машковой 11:55Артур Смольянинов*: как бывший актер бросил детей и сбежал за границу 10:43Наташа Королева откровенно поделилась переживаниями из-за развода 08:00Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 06:07Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48 04:05"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 02:17Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео) 00:01Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня 22:04Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 21:00Телезрители обрушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной 20:08Виторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 18:00На грани развода: Анна Седокова не может найти с мужем общий язык 17:00Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной 16:43Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи 15:20Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида 13:40"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр 13:12Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 13:00Пелагея поразила всех своим новым образом после детокса 12:32Отец Филиппа Киркорова отметил 91-летие 12:00Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь 11:00Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына 10:00Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы 09:20Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога 08:00Как защитить детей: 6 правил для родителей 06:04Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу 04:13Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста 02:18Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину 00:05Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету? 22:28Хотели убить: Разин сообщил о спланированном покушении 21:38Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север 21:30Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера 21:08Буланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью

Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью
116

Певица Вера Брежнева прилетела на концерт в Латвию по приглашению.

Певица Вера Брежнева сильно изменилась в последнее время. После того, как она окончательно покинула Россию и постоянно начала жить за границей, это отразилось на ее внешности. Даже тихая жизнь в солнечной и спокойной Италии не помогла ей. Артистка заметно похудела и стала неприглядной, а ее глаза и щеки ввалились, что не придало ей красоты. Ранее певица сама признавалась поклонникам, что страдает от повышенного уровня тревожности.

На днях Вера Брежнева появилась в Латвии на концерте. Артистка выступала на 748-летии города Даугавпилса, куда прилетела по приглашению. В своем аккаунте Вера Брежнева показала кадры с выступления.

Поклонники отметили, что на фоне эмоциональных потрясений Вера Брежнева совсем сдала. Артистка выглядела бледной и изможденной. Публика ее просто не узнала. По мнению многих фанатов, Вера Брежнева растеряла свою природную красоту и привлекательность.

Напомним, в последнее время в Сети часто ходят слухи о том, что в семье Веры Брежневой и Валерия Меладзе якобы не все так гладко. Однако сами артисты отвергают все пересуды и уверяют, что у них все хорошо.

5 июня 2023, 08:40
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Нетребко мыла полы, а Брежнева работала прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе
Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях

Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях
Любвеобильный актер Гоша Куценко состоит в отношениях с одной женщиной уже очень давно. Российский актер Гоша Куценко познакомился с первой женой Марией Порошиной на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ.

Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие

Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие
Польская киноактриса Барбара Брыльска – именинница. По такому случаю мы собрали самые интересные факты из ее жизни. 5 июня Барбара Брыльска отмечает 82-летие.

"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?

"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?
Алла Пугачева постоянно возвращается в Россию по тем или иным делам. Журналист сделал предположение, зачем Примадонна прилетала на этот раз. Недавно певица Алла Пугачева появилась на концерте группы "Машина времени" в Израиле.

Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство
Екатерина Климова достигнет блестящего успеха к 50-ти годам и начнет заниматься новым делом. Екатерина Климова является одной из самых красивых актрис современности.

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров
Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру" проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова. Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя супруга.

Выбор читателей

03/06СбтСтилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 03/06СбтНаша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 04/06Вск"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 03/06СбтВиторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 04/06ВскВыпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 03/06СбтОдинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной