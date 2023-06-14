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Среда 14 июня

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"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения

"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения
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Ведущая рассказала об испытаниях, которые свалились на нее накануне 33-летия.

Сегодня, 14 июня, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко отмечает день рождения. В этот праздник знаменитость поздравляют многочисленные поклонники, друзья и близкие люди. В свои 33 года телеведущая имеет все, о чем можно только мечтать. Однако ее жизнь не всегда складывает так гладко, как может показаться со стороны.

Накануне 33-летия Тодоренко рассказала в блоге о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться перед важной датой. Звезда пожаловалась, что на нее буквально обрушился "караван неприятностей". Причем непростая ситуация коснулась не только саму Регину, но и ее маленьких детей.

По словам члена жюри шоу "Маска", все началось еще в аэропорту. Ведущая поделилась, что ее задержали на границе, потому что проверка затянулась на два с лишним часа. При этом с собой у Тодоренко, по ее словам, был литр сцеженного грудного молока, которое чудом не испортилось.

Кроме того, семье Регины пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем. Знаменитость рассказала, что ее младшего сына сейчас лечат от конъюнктивита, старшего – от отита, а сама она мучается из-за лактостаза. Звезда всерьез испугалась, что все может закончиться тем, что праздник она проведет в больнице. Ведь подобные инциденты с ней уже когда-то случались.

"Завтра праздник. Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала", – напомнила Регина Тодоренко.

14 июня 2023, 14:00
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Регины Тодоренко✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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