Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи

Певицу Наташу Королеву знает не одно поколение. Артистка старается быть максимально искренней со своими слушателями.

Уже несколько поколений выросло на песнях певицы Наташи Королевой. Исполнительница привыкла выступать на сцене перед публикой с раннего возраста.

Когда артистка стала получать от концертов первые деньги, она смогла распоряжаться ими на свое усмотрение. Новые возможности позволили юной певице исполнить давнюю мечту.

В новом выпуске шоу Светланы Бондарчук Наташа Королева рассказала, что по тем временам получила внушительную сумму — 160 рублей за десять дней выступлений. В тот момент Наташа, по собственным признаниям, мечтала о стильной одежде.

Звезда купила финскую красно-оранжевую куртку цвета с белыми лампасами. На тот момент Наташа считала свое приобретение крайне удачным.

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Певица отметила, что ее карьера развивалась крайне стремительно. В определенный момент артистка стала играть в мюзиклах совместно с американскими детьми, что открыло для нее новые возможности.

Королевой даже предлагали учиться в американском университете, но осенью она встретилась с Игорем Николаевым, поэтому приняла решение переехать в Москву. Певица рассказала, что объездила многие американские города, но так и не смогла привыкнуть к их менталитету.