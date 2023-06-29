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Четверг 29 июня

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"Очень красивая": Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

"Очень красивая": Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом
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Телеведущая подогрела слухи, которые ходят в Сети уже несколько дней.

Последние месяцы вокруг личной жизни Ксении Собчак ходит немало слухов. Сначала публика подозревала, что у телеведущей мог случиться разлад с супругом Константином Богомоловым, и пророчила паре расставание. А теперь поклонников куда больше волнует другая тема.

Ни для кого не секрет, что журналистка воспитывает шестилетнего сына Платона, которого родила от бывшего мужа Максима Виторгана. Некоторые предполагают, что совсем скоро блондинка, возможно, станет мамой во второй раз. На эту мысль фанатов натолкнули последние кадры с участием знаменитости.

Несколько дней назад Собчак опубликовала видео с отдыха на Бали. Ксения позировала перед камерой в летнем платье, которое обтянуло ее заметно выпирающий живот. В комментариях под роликом звезду тут же начали поздравлять с беременностью, но та никак не прокомментировала домыслы. А вчера журналистка удивила фанатов еще одним неоднозначным снимком.

На свежем фото Ксения Собчак вновь предстала перед поклонниками в платье. Как и в прошлый раз, многие подписчики обратили внимание на живот знаменитости. Остается только догадываться, то ли он действительно округлился из-за беременности, то ли такой эффект создает струящаяся ткань. Как бы там ни было, у некоторых сомнений уже не осталось.

"Очень красивая и беременная Ксения", "Просто она беременна, никто не замечает?", "Беременность вам идет", – пишут в комментариях поклонники.

29 июня 2023, 13:20
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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