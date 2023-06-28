Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах

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Среда 28 июня

19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах 18:36"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони 17:34Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 16:47Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра 15:54Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид 15:20Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество 15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева
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Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах
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Татьяна Васильева якобы может сыграть Инну Чурикову в "Ленкоме", но сидит без работы, заявил Стас Садальский.

Скандальный актер, блогер и журналист Стас Садальский всегда отличался прямолинейностью и открытостью и никогда не скрывал своей истинной позиции и отношения к коллегам. Из-за этого он провоцирует массу скандалов и даже умудряется стравливать звезд. На этот раз дискуссии развернулись вокруг театра "Ленком".

Садальский заявил, что его коллега, актриса Татьяна Васильева якобы сидит без работы после того, как ее позвали в "Ленком". Блогер отметил, что не завидует тяжелой участи Васильевой. В театре раскритиковали слова Стаса Садальского и назвали его "главным поставщиком околотеатральных сплетен" и "горе-актером" и напомнили, что Татьяна Васильева на самом деле никогда не работала в "Ленкоме", а стала приглашенной для постановок "Шут Балакирев" и "Женитьба". В последней постановке она должна сыграть Феклу, которую раньше играла Татьяна Кравченко. Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил, что конкуренции между актрисами возникнуть не должно, так как звезды будут появляться на сцене в разных составах.

Стоит отметить, что конфликт Садальского и Варшавера уже порядком затянулся. Несколько месяцев назад ссора двух звезд чуть не дошла до суда. А недавно Садальский прицепился к Варшаверу за то, что из-за него якобы из "Ленкома" ушла Мария Миронова.

28 июня 2023, 19:43
Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Стас Садальский

В первом фильме Станислав снялся еще в годы учебы: это был фильм «Город первой любви» Маноса Захариаса и Бориса Яшина.
В картине 1971 года "Мальчики" Стасу досталась роль Коли Бирюкова.
Вор-"щипач" Кирпич из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Красавец-корнет Алексей Плетнев в картине "О бедном гусаре замолвите слово".
"Главное в музыке - отчтистость, а второе, уже, громкость", - говорил директор школы в исполнении Садальского в картине "Немухинские музыканты".
"На кого Бог пошлет" - фильм 1994 года - не очень известен зрителям.
Фильм "Дружная семейка" считается лучшим отечественным ситкомом.
Митхаил Шляйфман в картине "Страшная красавица".
Мода на селфи в лифте не обошла и Садальского.

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