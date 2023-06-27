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Вторник 27 июня

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Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа?

Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа?
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Бывший супруг обвиняет певицу в употреблении запрещенных препаратов.

Известная некогда певица и кумир всех девочек начала 2000-х, Бритни Спирс опять оказалась в гуще событий. Скандалы вокруг исполнительницы не утихают. Всеми забытый бывший муж поп-звезды Кевин Федерлайн обвинил ее в наркозависимости. По сообщению 5 канала, хиромант Иван Громов поспешил опровергнуть эти слухи. Он уверен, что на ладонях Бритни нет признаков употребления запрещенных веществ. Кроме того, специалист считает, что певица достаточно уравновешенный и морально сильный человек, который не станет рисковать своей карьерой и жизнью из-за наркотиков.

Однако бывший муж Кевин Федерлайн продолжает настаивать на своих словах. Кевин рассказал, что боится за своих сыновей. По словам экс-супруга, дети отказались видеться с матерью из-за ее якобы наркозависимости. Но Бритни не собирается молчать и обвинила экс-супруга во лжи.

Скандал закончился угрозами и откровенными признаниями с обеих сторон. Но одно можно сказать точно – Бритни Спирс продолжает быть центром внимания у прессы. Ее жизнь и карьера продолжают вызывать интерес у миллионов поклонников по всему миру.

27 июня 2023, 06:37
Фото: Image Press Agency/globallookpress.com
5 канал✓ Надежный источник

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