Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа?

Бывший супруг обвиняет певицу в употреблении запрещенных препаратов.

Известная некогда певица и кумир всех девочек начала 2000-х, Бритни Спирс опять оказалась в гуще событий. Скандалы вокруг исполнительницы не утихают. Всеми забытый бывший муж поп-звезды Кевин Федерлайн обвинил ее в наркозависимости. По сообщению 5 канала, хиромант Иван Громов поспешил опровергнуть эти слухи. Он уверен, что на ладонях Бритни нет признаков употребления запрещенных веществ. Кроме того, специалист считает, что певица достаточно уравновешенный и морально сильный человек, который не станет рисковать своей карьерой и жизнью из-за наркотиков.

Однако бывший муж Кевин Федерлайн продолжает настаивать на своих словах. Кевин рассказал, что боится за своих сыновей. По словам экс-супруга, дети отказались видеться с матерью из-за ее якобы наркозависимости. Но Бритни не собирается молчать и обвинила экс-супруга во лжи.

Скандал закончился угрозами и откровенными признаниями с обеих сторон. Но одно можно сказать точно – Бритни Спирс продолжает быть центром внимания у прессы. Ее жизнь и карьера продолжают вызывать интерес у миллионов поклонников по всему миру.