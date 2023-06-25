Поминки на могиле Шатунова Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Воскресенье 25 июня

15:56"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении 14:27Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю 13:18Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили 11:54Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину 10:41"Может быть некроз губы": врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства 09:34Три действенных способа: диетолог рассказал, как похудеть после 50 лет 08:52Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда 08:33Советы спасателя: Как сделать купальный сезон безопасным? 06:04Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака 04:13Нормализация веса и защита от рака молочной железы: как один час спорта влияет на здоровье 02:09Множество возможностей: как живется ежам в городе? 00:01Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня 22:10"Конфликт странных дам": Волочковой посоветовали забрать из полиции заявление на соседку 21:50Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды 20:15Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса 19:53"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни 19:09"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан" 18:42Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум 17:56С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову 17:06"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 15:42Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка 14:42Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 13:26"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 12:42Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 10:54 "Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа 08:14Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить 06:30Каким районам Москвы не хватает жилья 04:20Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача 02:18С начала года комнаты подорожали на 4% 00:055 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях 21:57Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собирает ликующий Петербург 21:21Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 20:30"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 19:20"Я себе позволяю раз в неделю...": Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности 18:21Фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 17:25"Постоянно плачешь, страдаешь": Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество 16:56"Нельзя себя тормозить": солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни 15:32"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи 14:53Бледанс рассказала о кумире своего сына 14:20Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма 14:00"Выбрала папу": жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой 13:40Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник 13:20"На стенку лезу": жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии 13:00"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной 12:20Молодая жена Цекало показала откровенный снимок 12:03Готовим квартиру к отпуску: важные правила 12:00Гибель батискафа "Титан": что связывало экспедицию с пассажирами "Титаника" 11:40Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь" 11:20Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля 10:50"Готова взяться": Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении

"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении
100

Иосиф Пригожин порадовал поклонников отменным чувством юмора.

Иосиф и Валерия вместе уже долгие годы, а и их любовь пережила многие трудности. Супруги всегда были образцом для подражания и до сих продолжают быть друг для друга опорой и поддержкой.

Недавно продюсер подвергся нападкам интернет-пользователей. Поводом для атаки стало совпадение его фамилии с фамилией основателя ЧВК "Вагнер". После вчерашних волнений по Сети распространилось множество мемов, а в комментариях на личной странице Иосифа Пригожина появились сотни комментариев шутливого характера. Народ призывал продюсера остановить все происходящее. Некоторые предположили, что теперь шоумен возьмет фамилию певицы Валерии, чтобы избежать сравнений.

В итоге Пригожин заявил, что не обижается на мемы и шутки в свою сторону, он понимает, что таким образом людям проще справляться с напряжением. Более того, продюсер ответил шуткой на все мемы, которые ему прислали.

В личном блоге Иосиф Игоревич объявил, что принял очень важное решение, которое непосредственно касается его отношений с Валерией. "С меня хватит! Беру фамилию жены!" – написал продюсер.


Это заявление все восприняли как шутку, но если Пригожин действительно пойдет на такой шаг, то станет Иосифом Перфиловым. Звучит не менее ярко, чем настоящая фамилия.

25 июня 2023, 15:56
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Самые модные российские звезды старше 50 лет

Рената Литвинова. Фото: Социальные сети
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

По теме

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы
(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю

Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю
Сергей Сафронов откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем и борьбе с алкогольной зависимостью. Сергей Сафронов – один из самых известных иллюзионистов России.

Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили

Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили
В шоу "Секрет на миллион" актер Сергей Проханов рассказал, как лежал с Аллой Пугачевой в одной больнице. Последние годы здоровье сильно подводит звезду фильма "Усатый нянь".

Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину

Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину
По мнению поклонников, певица "борщит" с фильтрами. Шутки про то, что девушки, популярные в Интернете, стали похожи друг на друга, ходят уже несколько лет.

"Может быть некроз губы": врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства

"Может быть некроз губы": врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства
Артистка за последние годы сильно изменилась внешне. Знаменитость никогда публично не подтверждала и не опровергала вмешательство пластических хирургов в свое тело.

Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда

Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда
Утром 24 июня увидеть танк в городе казалось более реальной перспективой, чем корабль с алыми парусами. Но ведь даже в самом суровом мире есть место чуду. Сегодня оно нам нужно сильнее всего остального. Оно и случилось, когда в акватории Невы появилось волшебное судно. Еще рядом одноклассники и учителя, еще мама норовит поправить на тебе ленту выпускника и украдкой смахивает слезу радости.

Выбор читателей

24/06Сбт"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 23/06ПтнЧернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 24/06СбтТретий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 23/06ПтнФото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 23/06Птн"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 24/06Сбт"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой