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Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину

Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину
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По мнению поклонников, певица "борщит" с фильтрами.

Шутки про то, что девушки, популярные в Интернете, стали похожи друг на друга, ходят уже несколько лет. Периодически пользователи Сети сравнивают супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову, бывшую подругу Тимати Анастасию Решетову, к ним в компанию добавляют Ким Кардашьян и многих других звезд.

Не так давно российская певица Алсу опубликовала в личном блоге серию снимков с отдыха с семьей. Артистка побывала в Амстердаме, где прогулялась по городу и сходила на концерт Бейонсе.

Однако больше всего поклонников удивило, что теперь исполнительница хита "Зимний сон" стала похожа на одну из интернет-селебрити. Народ предположил, что Алсу просто переборщила с фильтрами. Программы для обработки фото как раз "славятся" тем, что унифицируют внешность под так называемые стандарты красоты. Девушкам делают идеально гладкую кожу, пухлые губы и кошачий взгляд.

В Сети Алсу поначалу даже приняли за бывшую возлюбленную рэпера Тимати. "Анастасия Решетова (зачеркнуто) Алсу с мужем на отдыхе", – пошутили в одном из пабликов в "Телеграме".

Напомним, артистка счастлива замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. У пары трое детей – две дочери и сын.

25 июня 2023, 11:54
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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