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Вторник 18 апреля

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Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики"

Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики"
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Алсу шокировала россиян своим видом.

Российская певица Алсу считается одной из самыз привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса. Ее по праву можно назвать "девушкой без возраста", ведь со времен ставшей хитом всех школьных дискотек песни "Зима" она почти не изменилась. При этом артистка становится только элегантнее с возрастом, а вот лицо у нее как у молодой девочки, несмотря на то, что она сама уже мать троих детей.

Не удивительно, что за такую красоту и моложавость Алсу постоянно подозревают в пластических операциях и уколах красоты. По словам певицы, она никогда не меняла ничего кардинально в своей внешности6 а лишь пользуется косметологией.

Тем не менее, на днях Алсу сама подняла в своем аккаунте тему пластических операций. Она выложила коллаж из двух снимков, на одном из которых предстала она сама, а на другом полностью другое лицо – ее дочь.

"Чтобы удобнее было разглядывать и сравнивать. Как выясняется, не так уж много пластических операций я сделала", – написала Алсу.

Таким образом она как будто показала свое фото "до пластики", ведь ее дочь имеет такие же черты лица, как у матери.

Напомним, Алсу воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Средняя дочь артистки запомнилась зрителям участием в шоу "Голос. Дети".

18 апреля 2023, 20:10
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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