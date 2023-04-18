Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики"

Алсу шокировала россиян своим видом.

Российская певица Алсу считается одной из самыз привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса. Ее по праву можно назвать "девушкой без возраста", ведь со времен ставшей хитом всех школьных дискотек песни "Зима" она почти не изменилась. При этом артистка становится только элегантнее с возрастом, а вот лицо у нее как у молодой девочки, несмотря на то, что она сама уже мать троих детей.

Не удивительно, что за такую красоту и моложавость Алсу постоянно подозревают в пластических операциях и уколах красоты. По словам певицы, она никогда не меняла ничего кардинально в своей внешности6 а лишь пользуется косметологией.

Тем не менее, на днях Алсу сама подняла в своем аккаунте тему пластических операций. Она выложила коллаж из двух снимков, на одном из которых предстала она сама, а на другом полностью другое лицо – ее дочь.

"Чтобы удобнее было разглядывать и сравнивать. Как выясняется, не так уж много пластических операций я сделала", – написала Алсу.

Таким образом она как будто показала свое фото "до пластики", ведь ее дочь имеет такие же черты лица, как у матери.

Напомним, Алсу воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Средняя дочь артистки запомнилась зрителям участием в шоу "Голос. Дети".