"Обман вскрылся": Внучка Зайцева озвучила неприятные факты о появившемся наследнике

История с наследством Вячеслава Зайцева обрастает новыми подробностями.

Знаменитый кутюрье ушел из жизни в конце апреля. Не успели родственники и друзья относить траур, как стали появляться неожиданные наследники мэтра. Не секрет, что главным претендентом на имущество модельера является его единственный сын Егор, с которым, по слухам, у него были напряженные отношения. Как оказалось, есть один человек, утверждающий, что перед смертью Вячеслав Зайцев пообещал завещать ему все.

Речь идет об Эдуарде Кривенко, который назвал себя близким приятелем покойного кутюрье. Манекенщик, к слову, даже заверил, что у него есть завещание, но отказался показывать и зачитывать его. После того как обладатель титула "Мистер Вселенная" объявил себя наследником, ему якобы стали поступать сообщения "унизительного характера" от сына мэтра Егора.

Кажется, родственники Вячеслава Зайцева не намерены так просто отдать Эдуарду Кривенко имущество. В новом выпуске шоу "МАЛАХОВ" показали сообщение от внучки покойного модельера, в котором она озвучила неприятные факты о появившемся наследнике.

По ее словам, манекенщик перестал сотрудничать и общаться с ее знаменитым дедушкой в 2014 году, когда его подловили на мошенничестве. Если это правда, то рассказ о близких отношениях Эдуарда Кривенко с покойной звездой выглядит неправдоподобно. Он якобы за деньги продвигал моделей на показы, из-за чего и пропал из жизни мэтра.

"Обман вскрылся, его со скандалом выгнали", – рассказала внучка Вячеслава Зайцева.