Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

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Четверг 4 мая

12:31Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки 12:20"Предательство": Жигунов и Домогаров устроили кровавую драку на съемках 12:00"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт 11:40Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева 11:20"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной 11:00Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать 10:40"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди 10:20Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами 10:00"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью 09:40"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег 09:20Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену 09:00В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры 08:40Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры 08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева
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Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

В Троицком соборе подмосковного города Щелково в полдень 4 мая началась церемония прощания с художником и модельером Славой Зайцевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Собравшихся на панихиде поразила стоимость утопающего в белых розах роскошного гроба, в котором лежит "Красный Диор". Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

Фото: Дни.ру

Сам Слава Зайцев одет, как и при жизни, с иголочки. В сюртуке собственного кроя и крахмальной сорочке с воротником-стойкой он напоминает уснувшего прекрасного принца из сказки. "Краше Началовой!" – ахают те, кто был на похоронах певицы Юлии Началовой в марте 2019 года.

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

Проститься с легендарным гуру моды пришли Татьяна Михалкова, которая сама работала моделью в молодости, парикмахер Сергей Зверев, певец Сергей Пенкин.

Фото: Дни.руНапомним, Напомним, Слава Зайцев скончался в 30 апреля в Щелковской больнице от желудочного кровотечения. Ему было 85 лет.

4 мая 2023, 12:31
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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Парни не забыли своего покровителя и пришли сказать ему "спасибо!" В Троицком соборе подмосковного города Щелково в полдень 4 мая начнется церемония прощания с художником и модельером Славой Зайцевым.

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