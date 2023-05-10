Выраженные гнилостные изменения: труп Зайцева запретили выкапывать для перезахоронения

Сразу после похорон Славы Зайцева на Жегаловском кладбище в Щелково начались разговоры о том, что-де модельера стоит перезахоронить в более престижном месте – на Троекуровском или Новодевичьем. Но оказалось, сделать это сейчас невозможно.

История Жегаловского кладбища начинается в 1766 году, когда в селе Жегалово, давшем название некрополю, "тщанием приходских людей" была построена деревянная церковь. А в 1830-м был сооружен нынешний каменный храм. Возле него и упокоился Вячеслав Зайцев.

"Щелково, я считаю, заслужил, чтобы мой папа покоился у них. Он 30 лет прожил там. Построил дом, – объяснял сын покойного кутюрье странный выбор для захоронения. – Прекрасное кладбище, на земле, где он хочет быть, в Щелково".

Но сразу после похорон художник Никас Сафронов заявил, что-де Славу Зайцева надо cрочно перезахоронить. "Мне звонила Надя Бабкина, она возмущена, что Славу похоронили вне Москвы. Надя собирается создать инициативную группу, обращаться в высокие инстанции, чтобы его перезахоронить, – жаловался живописец журналистам. – Я ее поддержал в этом вопросе. Сказал, что подпишу все необходимые документы. Конечно, не завтра – послезавтра, а после того, как пройдут памятные даты: 9 дней, 40 дней. Слава должен лежать в достойном месте".

А вот певица и актриса Алена Кравец категорически против такой инициативы. "Тревожить прах умершего в христианской традиции – большой грех, – заявила знающая Алена. – Без воли родственников даже убирать на могиле нельзя, не говоря уже о том, чтобы выкапывать тело. Бабкиной, Сафронову и кто там еще будет участвовать в этом, грозит в этом случае уголовное преследование за надругательство над телом покойного".

К тому же закон категорически запрещает осуществлять эксгумацию тела ранее, чем пройдет год со дня смерти, если на это нет специального судебного решения. Дело в том, что в трупе уже начались выраженные гнилостные изменения. И пока процесс разложения останков будет идти активно, тревожить их нельзя. За год тело закончит разлагаться, и тогда в ходе процедуры экcгумации не будет затронута патогенная флора. Но все равно для извлечения тела из могилы потребуется справка СЭС, а в случае с Зайцевым получить ее можно будет не ранее 4 мая 2024 года. "Таков закон", – заключила мудрая Кравец на основе своих юридических познаний по первому образованию.