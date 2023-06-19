"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка

Анастасия Волочкова решила поздравить медиков с праздником, но в итоге оконфузилась.

Балерина всея Руси сделала доброе дело, однако попала впросак. Вчера в России отмечали День медицинского работника, и артистка не могла пройти мимо этого праздника. В своем микроблоге она разместила видео, в котором озвучила слова благодарности в адрес врачей. И все бы ничего, вот только Анастасия Волочкова сделала серьезную ошибку.

Под роликом она написала следующую фразу: "Поздравляю всех, кто связан с медицыной (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Ред.)". Собственно, это и не понравилось пользователи, которые пожурили блондинку в комментариях за незнание русского языка. Многие написали, что к 47 годам можно было бы выучить правила написания слов из родной речи.

"Совсем безграмотная! Ни образования, ни такта, ни воспитания", – раскритиковали Анастасию Волочкову люди.

К счастью, некоторые россияне встали за защиту артистки. Кто-то отметил, что это просто-напросто опечатка. К слову, и сама балерина, видимо, свою ошибку заметила, потому что позже отредактировала пост и написала слово правильно. "О, поправили медицыну и наши комментарии почистили", – заметили пользователи. Вместе с тем поклонники заверили, что ошибки в тексте – последнее, на что нужно обращать внимание. Ведь Анастасия Волочкова сделала доброе дело, не пройдя мимо праздника в честь людей, которые спасают жизни.