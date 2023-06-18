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"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось

"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось
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Звезда перенесла операцию из-за смещения импланта в ягодицах и предъявила кадры пятой точки всей стране. Брюнетке хорошо досталось за откровенные фото от строгих критиков. В числе недовольных – диджей Игорь Дуденко, он поделился мнением с "Дни.ру".

Ну, что ж… Для полноты картины приведу цитату этой молодой девушки. После прочтения все лишние вопросы отпадут сами собой. "Я никогда не буду работать. Я ленивая, я бестолковая, у меня нет высшего образования, я этим горжусь. Никогда это не скрывала. Я всегда считала так: я могла бы его купить 15 тысяч раз, как все мои знакомые. Нах****?" — твердила Алана Мамаева.

И ведь действительно, зачем какое-то там образование, когда можно постоянно запаривать и делать на этом деньги, причем немалые? А ведь эта история со съехавшим имплантом — чем не повод для очередного хайпа? Так сказать, напомнить о себе и заодно заработать на рекламе хирурга, который героически должен, как Тони Старк, прийти и всех спасти (ну хотя бы пятую точку госпожи Мамаевой).

Если не заработать, то, как минимум, "отработать" по бартеру. Тоже нормально. Операции-то не из дешевых, на секундочку, коих у Аланы Мамаевой за ее жизнь было более чем достаточно. Причем их количество и определило создание личного ютуб-канала звезды. Что блог посвящен пластике, несложно догадаться, не правда ли? Бинго.

По сути, она со своим телом прошла курсы кройки, шитья и живописи. А ведь какая красотка была до всего этого…

Но, вы знаете, это даже хорошо, что Алана Мамаева транслирует всю эту пластическую канитель в массы. Адекватные родители на ее примере могут наглядно показать детям, комплексующих из-за внешности, как делать точно не стоит. И в противовес привести спортсменов, фитнес-тренеров, которые куют свое тело в спортзале, а не на столе у хирурга.

Ну и молодые девушки, у которых в голове разум присутствует, нет погони за мифическим "идеалом" и маниакальной зависимости от стремления к выдуманному совершенству, тоже сделают правильные выводы. Поэтому открытость Аланы Мамаевой – это как буклет клиники пластической хирургии, с различными видами операций и их последствий.

Диджей Игорь Дуденко. Фото: пресс-служба

Самое главное, чтобы не было пропаганды этих операций среди молодежи. У нас безумно красивые девчонки — каждая уникальна по-своему. Из-за таких особ, как Алана Мамаева, и без того симпатичной девушке могут быть привиты псевдокомплексы, которые заставят ее лечь под нож. Поддастся глянцевой картинке из соцсетей и новым веяниям "пластической моды".

Одно дело, когда в возрасте идет борьба за красоту и свежесть (Филипп Бедросович, вам поклон), а другое — когда совсем молодые что-то там уже перешивают. Принимайте и любите себя такими, какие есть.

Это важно для гармонии с собой, иначе так можно до бесконечности корректировать себя, пока в край не потеряешь связь с реальностью и не превратишься в живого перетянутого монстра. Против пластики абсолютно ничего против не имею, особенно, повторюсь, когда она уместна, показана врачами или временем, которое, увы, не щадит никого.

18 июня 2023, 22:02
Алана Мамаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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