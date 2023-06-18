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Воскресенье 18 июня

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Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы
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Фарида Красавкина

Фарида Красавкина

 Нумеролог

Агата Муцениеце идет навстречу новому и неизведанному, и это может сильно повлиять на ее жизнь.

Российская актриса Агата Муцениеце является одной из самых ярких представительниц отечественного кинематографа. Несмотря на сложное семейное положение и статус разведенки, она не отчаивается и старается делать все для благополучия семьи.

11 января 2013 года звезда родила сына Тимофея, а 3 марта 2016 года дочь Мию. После скандального развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце полностью ушла в карьеру и стала браться за новые проекты, а также активно развивать соцсети и ютуб-канал. Аудитория у актрисы резко стала расти. Она заметно похорошела и стала выглядеть моложе и привлекательнее.

1 марта 2023-го Агата Муцениеце отметила 34-летие, а в следующем 2024-м ее ждет юбилей. Нумеролог Фарида Красавкина в беседе с "Дни.ру" предсказала артистке судьбу на предстоящий год.

По словам эксперта, для звезды наступает время некой расстановки и группировки. Может повыситься чувствительность к людям, личные нужды могут отойти на второй план. Проще говоря, Агату Муцениеце ждет этап сотрудничества в период от ее дня рождения 1 марта и до конца декабря.

"Это год некой командной игры. Придется защищать свою позицию, но оставаться спокойной. Будут двойственные ситуации, в голове могут быть сомнения. Такое состояние раздумья и уединения. Повышенная чувствительность к людям и некий страх. Надо не сидеть дома выходить в люди, это касается бизнеса и карьеры, и личных отношений. Год может давать неожиданные возможности. Он хороший, но что-то может ворваться в жизнь актрисы неожиданно, и Агата Муцениеце будет не готова. Некие кармические долги придется решать. Будут неожиданные сюрпризы", – рассказала нумеролог.

Фарида Красавкина. Фото: "Дни.ру"

Специалист заключила, что в жизни актрисы может произойти странное и неожиданное событие, переломный момент судьбы.

"В этом году придется защищать себя. Быть более мудрой и более женственной. Число рождения говорит о том, что она лидер, амбициозна и проявляет свое эго", – поделилась разбором Агаты Муцениеце эксперт.

18 июня 2023, 04:12
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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