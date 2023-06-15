Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – эту цитату Воланда из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" знает, наверное, каждый. И сейчас она оказалась снова актуальной...



Победитель чемпионата России составе уфимского "Салавата Юлаева" Дмитрий Тарасов скоропостижно скончался на 45-м году жизни. О его кончине сообщила пресс-служба хабаровского "Амура", в составе которого ранее выступал Тарасов.

В разные годы он был игроком столичных клубов "Динамо" и "Спартак", новосибирской "Сибири" и уфимского "Салавата Юлаева", в составе которого стал победителем розыгрыша Суперлиги-2007/08.

Одной из первых про смерть Дмитрия Тарасова узнала телеведущая и певица Ольга Бузова. Ведь про эту трагедию сейчас пишут все СМИ. К тому же умерший Дмитрий Тарасов – тезка ее бывшего мужа. Поэтому и возникла небольшая путаница. Но покойный спортсмен был хоккеистом, а здравствующий супруг Бузовой играет в футбол. К тому же он моложе – Тарасову, с которым была прежде связана Оля, всего 36 лет, тогда как умершему его тезке 44... Он прожил совсем мало...

Представители команды заявили, что будут всегда помнить своего игрока. "Коллектив хоккейного клуба "Амур" и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия", – говорится в обращении команды.