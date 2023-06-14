Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру

Супруга Павла Прилучного продемонстрировала изящные формы.

Весной 27-летняя Зепюр Брутян подарила своему супругу Павлу Прилучному сына. Мальчика назвали Микаэлем. Молодая мама пока не показывает поклонникам, на кого похож ее наследник. Но актриса охотно общается на тему материнства и рассказывает о своих мыслях после родов.

Но, глядя на Брутян, сложно сказать, что беременность сказалась на ее фигуре. Кажется, что Зепюр выглядит также, как и до зачатия. Недавно жена Прилучного продемонстрировала в популярной соцсети стройную фигуру, примерив элегантные наряды. "Сдержанно-сексуальное", – описала одна одно из платьев.

Напомним, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в прошлом году. Этот брак для актера стал вторым. В 2020 году он развелся с актрисой Агатой Муцениеце, которая в браке родила от него двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Артист часто видится с наследниками от бывшей жены.

Ранее Зепюр Брутян показала подписчикам в соцсети лицо без фильтров и макияжа, доказав в очередной раз, что забота о новорожденном малыше не сказывается на ее внешнем виде. Супруга Павла Прилучного выглядит прекрасно. Подробнее об этом писали "Дни.ру".