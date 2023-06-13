"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка

Столичная актриса Варвара Шмыкова подарила старшему сыну товарища для игр.



Актриса Варвара Шмыкова прославилась ролью в сериале "Чики", а запомнилась телезрителям благодаря рыжим волосам и множеству веснушек, а также своему раскрепощенному поведению.

Немалую роль в этом сыграл и первый муж женщины Евгений Козлов: он воспевал красоту любимой в своем блоге такое продолжительное время, что помог ей полностью избавиться от комплексов. Тем не менее, после того, как между супругами пробежала черная кошка, Варвара, по мнению некоторых, горевала совсем недолго.

Уже в 2021 на светских мероприятиях Варвара Шмыкова стала появляться с новым избранником Даниилом Радловым, однако она не стремилась посвящать общественность во все подробности их взаимоотношений. Лишь спустя год после заключения второго брака женщина рассказала о своем новом матримониальном статусе.

Так же она поступила и со второй беременностью: поклонники увидели растущий животик Шмыковой лишь на шестом месяце. Время, тем не менее, пролетело быстро, день икс настал и теперь Варвара Шмыкова показала новорожденного ребенка.

Фото, на котором новоиспеченная семья позирует втроем, разместил в своем блоге Даниил Радлов. Рассказал муж Варвары Шмыковой о том, что малыш появился на свет в ночь на 11 июня, а имя Лука пришло к нему во сне накануне дня родов.

"Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек", – с нежностью подписал снимок избранник Варвары Шмыковой.