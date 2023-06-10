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Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"
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11 июня в Lюstra Bar Дмитрий Колдун даст большой сольный концерт. Корреспондент "Дни.ру" побывал на репетиции и поговорил с артистом.

В Интернете пишут, что Вы якобы развелись с женой Викторией Хамицкой, с которых состояли в отношениях со школы, а 14 января 2012 года скрепили брачный союз штампом в паспорте. Мол, теперь приезжаете на родину в Минск только чтобы повидаться с детьми, а так живете в Москве…

Не знаю, откуда берутся эти слухи, но, уверяю, штамп у нас стоит до сих пор. Информация о моем разводе стала для меня неожиданностью. Более того, Вика прилетит на мой концерт 11 июня. Что же касается жизни в Москве, то мне нравится иногда побыть вдали от семьи, которая занимает много времени. Использую время, когда никто не просит с ним поиграть чтобы поработать в студии, встретиться с друзьями. С семьей же мы в ближайшее время уедем на Кавказ, в Кисловодск, планируем подняться на Эльбрус.

А не планировали окончательно перебраться в российскую столицу?

Может быть, позже. Пока же в Минске моей семье безопаснее и спокойнее.

Кстати, а для домашних Вы – звезда или просто муж и папа?

Мои артистические способности детей (10-летний Ян и 7-летняя Алиса – Прим. ред.) мало интересуют. Могу спеть у Яна на утреннике, пел на белорусском языке дуэтом с Алисой, вот и все. Пару раз они были на моих концертах, а потом спрашивали, почему люди мне хлопают. Сын, кстати, вообще не понимает, чем я занимаюсь, он думает, что ворую музыку в Интернете (смеется).

Фото: пресс-служба

При этом по образованию вы – химик. Не забыли формулы?

Формулу спирта точно не забыл (смеется) – С2Н5ОН. На самом деле, я просто понял, что никаких фундаментальных открытий я не совершу, мои формулы не будут передавать по радио. А я хотел петь, выступать. Хотя и не планировал попадать в террариум, каким на деле оказался шоу-бизнес.

Фото: пресс-служба

Попадать вы туда стали еще в 2004-м, когда пришли на проект "Народный артист-2" телеканала "Россия"...

Откуда меня погнали!

А потом была "Фабрика звезд-6", где вы стали победителем! Кстати, общаетесь ли с наставников того сезона – продюсером и композитором Виктором Дробышем?

Нет. Мы не очень хорошо расстались. Но я зла на него не держу. Надеюсь, со временем все наладится.

Фото: пресс-служба

На "Фабрике" у Вас были дуэты, а потом почему ни с кем не спели?

Это какое-то музыкальное проклятие! Я предлагал многим людям спеть со мной, они соглашались, а потом все пропадали…

Может, все дело в Вашей колдовской фамилии…

Это фамилия моего деда, он из Запорожья. А бабушка была Лебедевой и фамилия мужа ей не нравилась. Я тоже не сразу ее принял. К тому же в школе меня часто дразнили. Но потом мне понравилось быть Колдуном!

Гонорары большие себе успели наколдовать?

Я всегда жил скромно, больших трат у меня не было. Есть запас на "черный день", поэтому ковидные времена без концертов пережил легко. На одежду тоже много не трачу, я же не Филипп Киркоров, который каждую вещь надевает только один раз – могу и постирать, и в химчистку сдать.

А какая песня дает больше всего заработать на хлеб с маслом и икрой?

Конечно, "Корабли" – моя первая авторская композиция. Ее долго не брали на радио, она не получила ни одной музыкальной награды. Но стала самом популярной в моем репертуаре. Ну и Work Your Magic на музыку Филиппа Киркорова и слова Карена Кавалеряна, с которой в 2007 году я ездил на "Евровидение" (и занял 6 место – Прим. ред). Потом меня заказывали на корпоративы только с этой одной композицией – я пел ее на русском и английском по кругу.

Про немузыкальный бизнес не думали? Сейчас коллеги по сцене активно открывают рестораны, бары, магазины…

Может быть, открою свою сауну. Помню, какая шумиха была после того, как я устроил концерт в гей-сауне (смеется). Если людям это нравится, то надо дать!

10 июня 2023, 20:47
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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