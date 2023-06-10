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Суббота 10 июня

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Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами
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Фигурист Роман Костомаров проходит реабилитацию после ампутации конечностей.

Несколько месяцев назад Россию потрясла новость о болезни знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Пневмония, которая осложнилась сепсисом, привела к тяжелым операциям. Роман лишился конечностей, стал инвалидом, но при этом проявил настоящую силу духа. Сейчас он пытается восстановиться, чтобы вернуть себе утраченную мобильность с помощью протезов.

Реабилитолог Константин Терновой заявил о трудностях Романа Костомарова. По мнению специалиста, когда фигурист окончательно поправится, ему достанется простой механический протез, но и это еще не все. Как отметил эксперт, после этого годами Роману придется модифицировать под свое тело бионический протез, постоянно прибегая к посторонней помощи.

Терновой пояснил, что современные протезы соединяются с нервами человека, и поскольку все люди разные, устройства разрабатываются и подбираются в индивидуальном порядке. Роман Костомаров, согласно прогнозу реабилитолога, посвятит время протезированию совсем нескоро, ведь еще недостаточно оправился после удара инфекции по организму.

Зато эксперт не исключает, что когда-нибудь Роман Костомаров все же вернется к любимому делу — фигурному катанию. Специалист возлагает большие надежды на технологии, помогающие инвалидам двигаться с минимальными усилиями.

10 июня 2023, 16:56
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Sport24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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