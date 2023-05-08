"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт

Последние недели выдались непростыми для Юлии Высоцкой.

Последние пару недель по рунету гуляет новый тренд: народ смотреть кулинарные программы Юлии Высоцкой "Едим дома". Народ в соцсетях шокирован тем, насколько ужасными оказались блюда, которые готовила актриса лет 20 назад.

Раньше она считалась одним из лучших кулинаров на телевидении, но в 2023 году ее рецепты вызвали волны негодования в Сети. Больше всего досталось сырникам, которые просто растеклись по сковородке, но Юлия продолжала с серьезным видом утверждать, что это одно из вкуснейших блюд на свете.

Один пользователь написал: "Я никогда не видел такого ужаса! Это вообще можно есть? Я думал, что Юлия Высоцкая знает, как готовить, но эти рецепты убийственны".

Несмотря на новую волну популярности, артистка предпочитает не комментировать ролики, разлетевшиеся по Сети и ставшие мемом. Более того, за актрису даже заступилась Ксения Собчак, которая заявила, что травить Высоцкую за странные рецепты – глупо.

Впрочем, так ли все печально в жизни Юлии Высоцкой, стоит ли ей опасаться новых "ударов" судьбы и что ждет актрису в ближайшем будущем, рассказала парапсихолог Оксана Скрицкая. По словам медиума, у Юлии имеется огромный потенциал и даже переизбыток энергии.

"Она амбициозна, тверда, консервативна, всего добивается своим трудом. Актриса, кулинар, повар – доказала всем свою творческую состоятельность. Потолка в карьере Юлия еще не достигла. Она задействует все свои ресурсы на новые форматы. 2023 год для нее очень активный", – пояснила Оксана Скрицкая.

Экстрасенс рекомендует актрисе открывать в своей деятельности новые горизонты, чтобы качественно потратить энергию. Затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт: если этого не сделать, то, возможно, появятся проблемы со здоровьем.