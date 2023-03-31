"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86 году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского был зарегистрирован больше 20 лет назад. По началу мало кто верил в отношения с разницей в возрасте в 36 лет. Однако, годы идут, а супруги продолжают жить счастливой жизнью. Она — популярная телеведущая, он — уважаемый режиссер.
В этом году Юлии Высоцкой исполняется 50 лет. В свои годы женщина выглядит совсем девочкой — стройная, с длинными ногами и ухоженной внешностью она не оставляет никого равнодушным. Ее осыпают комплиментами и просят поделиться секретами.
Поклонники уверены — на внешности Юлии сказывается и уход Андрея Кончаловского. Даже на 86 году жизни мужчина заботится о супруге. Например, недавно она отдыхала на белоснежном пляже. Фанаты предположили, что это муж оплатил поездку Высоцкой, да такую, что даже выбил у нее почву под ногами.
На новой фотографии с отдыха Юлия Высоцкая прыгает от радости. Пальмы, белый песок, а позади гамак и шикарный вид — что еще нужно, чтобы порхать от счастья? Никто не остался равнодушным от атмосферы отпуска актрисы.
"Всегда любуюсь вами, идеально сложены, красивое лицо — шикарная женщина. Жаль, что мало снимаетесь в кино", — выразилась подписчица Юлии Высоцкой.