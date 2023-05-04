Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Четверг 4 мая

15:40"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской 15:20"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья 15:00"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова 14:40Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку 14:20Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом 14:00Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой 13:40Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение" 13:20"Одноклеточная губастая коза": Охлобыстин с пеной у рта прошелся по затравленной Пересильд 13:00Как гопник: сын возмутил появлением у гроба Зайцева в неподобающем виде 12:40"Прибила": Удравшая с Козловским за границу Акиньшина избавилась от больного сына 12:31Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки 12:26Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара 12:20"Предательство": Жигунов и Домогаров устроили кровавую драку на съемках 12:00"Это слишком": четвертованного предателя Меладзе закатали в асфальт 11:40Гей-парад на похоронах: напомаженные красавцы со всей Москвы собираются у гроба Зайцева 11:20"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной 11:00Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать 10:40"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди 10:20Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами 10:00"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью 09:40"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег 09:20Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену 09:00В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира после ссоры 08:40Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры 08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом

Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом
905

В Троицком соборе подмосковного Щелково завершается церемония прощания с модельером и художником Славой Зайцевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Собираться на Пролетарском проспекте Щелково, где находится храм, люди стали за несколько часов до начала траурной церемонии – был слух, что приедет Алла Пугачева, чтобы без прессы и зевак попрощаться с автором своего знаменитого балахона.

В итоге к полудню храм был переполнен – даже для священнослужителей не было места! Духота, давка, толчея... Люди падали в обморок и время от времени в святом месте начинались драки. "Куда прешь! Я первая стояла к гробу!" – кричала интеллигентного вида дама в шляпке с похожими на вареники губами. Другая же – тоже явно модель со связями – расталкивала всех, чтобы в первых рядах стоять у тела покойного. Толчея, крик, суета – скандал, а не прощание!

Из звезд, желающих приехать в Щелково и отдать последние почести модельеру, нашлось совсем немного – бывшая модель Татьяна Михалкова, певец Сергей Пенкин да парикмахер Сергей Зверев. Зато праздных зевак хватало. Для маленького Щелково такие похороны – большое событие. "Красного Диора" здесь же и похоронят – такова была его воля.

Фото: Дни.ру

Напомним, Слава Зайцев умер от желудочного кровотечения в Щелковской городской больнице 30 апреля на 86-м году жизни.

4 мая 2023, 14:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева

Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина

"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений

"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской

"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской
Что стало с мужем Елизаветы Боярской? Крепкие браки в мире отечественного шоу-бизнеса – явление довольно редкое.

"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова

"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова
Светлану Моргунову подкосила смерть сына. Светлана Моргунова – легендарный диктор Центрального телевидения СССР.

Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку

Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку
Врач объяснил, чем может обернуться для девочки решение матери. Недавно в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие.

Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой

Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой
Гражданка Израиля Алла Пугачева неожиданно прилетела в Москву. Как полагают друзья, для участия в похоронах Валентина Юдашкина. Весте с Народной артисткой СССР с Земли Обетованной прибыла и мать прославленного кутюрье. Раиса Петровна Юдашкина долгое время заведовала отделом готового платья в Доме моды Юдашкина, а после выхода на пенсию уехала жить в Израиль.

Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение"

Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение"
По пути Димы Билана! Есть шанс одержать реванш! В 2000 году Алсу выступала на песенном конкурсе "Евровидение" от России и заняла там в итоге второе место.

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05ВтрДесятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 03/05Срд"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину