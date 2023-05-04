Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом

В Троицком соборе подмосковного Щелково завершается церемония прощания с модельером и художником Славой Зайцевым. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Собираться на Пролетарском проспекте Щелково, где находится храм, люди стали за несколько часов до начала траурной церемонии – был слух, что приедет Алла Пугачева, чтобы без прессы и зевак попрощаться с автором своего знаменитого балахона.

В итоге к полудню храм был переполнен – даже для священнослужителей не было места! Духота, давка, толчея... Люди падали в обморок и время от времени в святом месте начинались драки. "Куда прешь! Я первая стояла к гробу!" – кричала интеллигентного вида дама в шляпке с похожими на вареники губами. Другая же – тоже явно модель со связями – расталкивала всех, чтобы в первых рядах стоять у тела покойного. Толчея, крик, суета – скандал, а не прощание!

Из звезд, желающих приехать в Щелково и отдать последние почести модельеру, нашлось совсем немного – бывшая модель Татьяна Михалкова, певец Сергей Пенкин да парикмахер Сергей Зверев. Зато праздных зевак хватало. Для маленького Щелково такие похороны – большое событие. "Красного Диора" здесь же и похоронят – такова была его воля.

Напомним, Слава Зайцев умер от желудочного кровотечения в Щелковской городской больнице 30 апреля на 86-м году жизни.