"Предательство": Жигунов и Домогаров устроили кровавую драку на съемках

Сергей Жигунов и Александр Домогаров сцепились не на жизнь, а на смерть.



В жизни Александра Домогарова случилось радостное событие: Следственный Комитет России наградил его медалью "За высокую гражданственность". В честь такого радостного события актер согласился пообщаться с журналистами, а заодно и рассказал о причинах многолетней вражды с Сергеем Жигуновым.

Как оказалось, Жигунов, который являлся продюсером сериала "Графиня до Монсоро", был против включения Домогарова в съемочную команду. Однако, поскольку лучшей кандидатуры не нашлось, он поддался на уговоры режиссера и, скрипя зубами, согласился.

Ну а задолго до этого звезду "Моей прекрасной няни" вывел из себя проступок Александра Домогарова. Виновнику конфликта предложили озвучить роль Сергея Жигунова в к/ф "Гардемарины", о чем тот напрочь забыл предупредить коллегу по площадке. В результате Сергей Жигунов и Александр Домогаров, фигурально выражаясь, устроили кровавую драку на съемках.

"Я не сказал об этом Сергею — забыл, не успел, не помню. А Сергей расценил это как предательство. Сейчас понимаю, что я был виноват", – посыпает голову пеплом Домогаров.



После этого случая между актерами окончательно испортились отношения, а Сергей Жигунов даже разругался с режиссером картины, которая затем не пригласила его сниматься в продолжении саги. А вот Александр Домогаров, к слову, со Светланой Дружининой до сих пор нежно дружит: женщина даже присутствовала на церемонии награждения актера медалью.