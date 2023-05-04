"Шоу с больными людьми": суд сжалился над потерявшей после инсульта речь Дрожжиной

Судья не стала мучить с трудом разговаривающую актрису

Знаменитого актера Алексея Баталова не стало шесть лет назад. Из них три года вокруг наследства покойной звезды полыхает громкий скандал. В 2020 году вдова артиста обвинила бывших друзей семьи, актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, в присвоении их с дочерью имущества обманным путем. На парочку завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Еще одним обвиняемым по делу стал нотариус Дмитрий Бублий, который и помог паре оформить поддельные документы.

Судебное разбирательство затянулось на несколько лет. Вчера, 3 мая, прошло очередное заседание. Если Бублий прибыл в здание суда самостоятельно, то Цивин и Дрожжина такой роскошью похвастаться не смогли. Первого доставили в суд из СИЗО, где он находился с 18 апреля, а вторая появилась на заседании в сопровождении врачей. Недавно Наталья Дрожжина перенесла инсульт и попала в больницу.

О проблемах со здоровьем актрисы во время заседания напомнил не только адвокат, но ее супруг. Второй, в отличие от первого, не сдерживал эмоций. "Шоу устроили с больными людьми, шелкоперы", – процитировала ругающегося Цивина Комсомольская правда.

Судья отчитала Дрожжину за то, что она не отвечает на звонки, но та объяснила, что не могла поддерживать связь из-за своего состояния. Обвиняемая заявила, что по-прежнему не может нормально говорить и осмысленно давать показания, а также попросила перенести свой допрос. В итоге суд сжалился над практически потерявшей после инсульта речь Натальей Дрожжиной и оставил ее в покое.

Можно предположить, что совсем скоро громкий скандал подойдет к логическому и справедливому завершению. 12 мая состоится очередное заседание, на котором пройдут прения сторон, а подсудимые получат последнее слово. Сейчас они свою вину не признают.