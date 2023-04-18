"Обвинительный приговор": за спиной Цивина захлопнулась решетка тюремной камеры

Цивина ждет череда бед.

Скандал с наследством покойного советского актера Алексея Баталова тянется уже несколко лет. Вдова актера обвинила своих бывших друзей Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина, в желании присвоить ее имущество. После того, как вскрылась правда о том, что парочка могла присвоить жилье Баталова, возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что Дрожжина и Цивин втерлись в доверие к вдове и дочери покойного актера Алексея Баталова, после чего к ним по странному стечению обстоятельств отошло несколько квартир и 16 миллионов рублей.

На днях 74-летнего Михаила Цивина взяли под стражу как подозреваемого в мошенничестве. То есть за его спиной захлопнулась решетка тюремной камеры еще до приговора, сообщает Пятый канал. Адвокат Евгений Тонкий считает, что заключение под стражу до приговора нечастая практика, и это только начало долгого и мучительного пути подозреваемых в мошенничестве Дрожжиной и Цивина. Юрист считает, что следствие пошло на такие меры именно из-за Михаила Цивина, который ранее нарушал выбранную меру пресечения. По словам адвоката, Цивина ждет "обвинительный приговор" по всей строгости закона.

"Следующим шагом будет вынесение обвинительного приговора именно с реальным отбыванием срока лишения свободы", – отметил правозащитник.