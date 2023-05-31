"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги

Исполнитель и композитор рассказал о создании шедевра, достойного исполнения лишь Лолитой.



Гостем Светланы Шевченко стал бывший участник группы "Винтаж" Алексей Романоф. В студии Пятого канала они поговорили о творчестве исполнителя и его совместной работе с Лолитой.

Все началось с того, что на одном из мероприятий Лолита Милявская подошла к мужчине и попросила создать для нее уникальную композицию. Должна песня стать такой, чтобы любой слушатель сразу понял, что никто другой кроме самой Лолиты не смог бы спеть ничего подобного, а внутри бы "кололись ежики".

А дальше, как говорится, "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Вначале Романоф взял паузу от общения с Лолитой для укрепления своей творческой концентрации. Затем, волею случая покинувший состав группы "Винтаж", он смог полностью сосредоточиться на создании шедевра.

В итоге мысли натолкнули его на личность великой Фаины Раневской, с которой он в одной из строк и сравнил свою заказчицу.

"Лола — серьезнейшая драматическая актриса с очень сложной судьбой. Ровно такая же, как у Фаины Георгиевны", – удостоилась Лолита похвалы со стороны коллеги.





