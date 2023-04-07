Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара"

Накануне в Москве прошла церемония награждения музыкальной премии "Жара". Время оценить наряды звезд.

Например, лидером по числу статуэток стала Анна Асти, у нее их сразу пять: "Лучший артист", "Лучшая певица", "Лучшая песня" (дуэт с Филиппом Киркоровым), "Лучший альбом" и "Женское видео".

Филипп Киркоров забрал две награды за "Лучшую песню" и "Концертный тур". Столько же заветных призов у певца JONY – "Лучший певец" и "Выбор VK Музыки".

Кстати о Киркорове. За вечер артист успел сменить несколько образов. Недавно поп-король снял наращенные волосы и перестал закрашивать седину. Более того, перед своим 55-летним юбилеем артист сделал несколько пластических операций – омолодился, так сказать.

Правда, не все поклонники оценили метаморфозы во внешности Филиппа Киркорова. Теперь артиста называют дедом... некоторые Дедом Морозом, некоторые Санта-Клаусом. Он же предпочитает называть себя "эльфийским бруталом".

Отличилась на красной дорожке Жара Music Awards и Ольга Бузова. Поющая ведущая даже влипла в небольшой скандал. Звезда фотографировалась, когда мимо нее прошел рэпер МОТ с женой. "Коротко о манерах и воспитании некоторых людей", – написала Бузова в соцсетях. Ну а что? Нельзя розочки Оли на платье загораживать даже на пару секунд.

Главной звездой красной дорожки Жара Music Awards стала Лолита. Певица предстала перед публикой в экстравагантном коротком платье черного цвета с глубоким декольте и открытой спиной. Смело! Но оголилась Лолита не зря – получила множество комплиментов от поклонников.

Григорий Лепс пришел на премию "Жара" в сопровождении дочери. 16-летняя Николь позировала рядом и, кажется, слегка смущалась столь пристального внимания к своей персоне.

Появилась на премии "Жара" и Оксана Самойлова. Блогер пришла в сопровождении двоих старших дочерей – Алиелы и Леи. Главный вопрос: на чем держится топ Оксаны?

Джигана замечено не было. Семья продолжает делать вид, что ничего не происходит, однако есть все основания полагать, что рэпер не живет с женой и детьми. Будет ли развод? Время покажет.

Еще один необычный образ представила на красной дорожке певица Мари Краймбрери. Кстати, она получила премию "Жара" за лучшее видео.

Михаил Шуфутинский в сопровождении супруги продемонстрировал один из самых сдержанных образов премии Жара Music Awards.

А вот кто точно был несдержанным, так это Глюкоза. Видимо, певица решила пошалить на красной дорожке, поэтому в какой-то момент схватилась за грудь.