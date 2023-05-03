Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Среда 3 мая

16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева

Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева
2779

Без слез не взглянешь на весь этот тихий ужас.

4 мая в подмосковном Щелково простятся с модельером Славой Зайцевым. Хотя в лежащем в гробу теле трудно будет узнать того импозантного стильного красавца, которым был всегда кутюрье. Ведь в последние годы он превратился в живой труп!

"Отец российской от-кутюр" много лет страдал от болезни Паркинсона. Перед кончиной от желудочного кровотечения он почти не двигался самостоятельно, не говорил внятно и с трудом обслуживал себя – его даже кормили из ложечки. В какой-то момент недуг начал прогрессировать, кутюрье оказался парализован и его возили, как улыбающуюся восковую куклу, в инвалидном кресле.

Многие возмущало, что Зайцева в таком состоянии возят по светским мероприятиям."Какой-то шабаш в доме ветеранов "моды""; "За что мучаете деда Вячеслава"; "Зайцев уже прям мумия"; "Возраст-то солидный уже", – были поражены люди.

При этом невролог пояснил, что синдром Паркинсона нельзя вылечить, возможно только притормозить развитие недуга. Врач предупреждал Зайцева, что такие симптомы, как тремор рук, ухудшение памяти, все равно будут со временем развиваться. В итоге они и убили модельера.

В июле прошлого года в его Доме моды на Проспекте Мира устроили показ модельеров из регионов. Зайцева туда привели как свадебного генерала. Он, кажется, ничего не соображал, а только бессмысленно улыбался. Помощник тащил его за руки, потому что сам Зайцев почти не мог шевелить ногами. Но из-за жары – а в демонстрационном зале не работала вентиляция – престарелому "красному Диору" стало плохо и его быстро увели. Щемящие кадры его ухода смотреть без слез невозможно.

3 мая 2023, 14:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева

Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина

"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин

"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин
Кто займет место на кладбище после Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина? Многие россияне погрузились в траур, когда узнали о смерти Вячеслава Зайцева.

Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти

Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти
Боль и слезы от скорбного известия. Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную.

"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд

"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд
Госпитализированного Филиппа Киркорова спасли и откачали врачи. Новая форма ягодиц Филиппа Киркорова по-прежнему бередит умы народных масс.

Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле

Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле
Алексея Панина потеряли вслед за Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Не успел Алексей Панин навестить Аллу Пугачеву и облизать нежную дырочку, как в Сети появились печальные новости о сбежавшем из России актере.

"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой

"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой
Жена бывшего Ольги Бузовой раскрыла детали семейного скандала. После громкого развода с Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая так и не смогла вновь построить семью.

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05Втр"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 02/05Втр"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений