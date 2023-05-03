Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева

Без слез не взглянешь на весь этот тихий ужас.

4 мая в подмосковном Щелково простятся с модельером Славой Зайцевым. Хотя в лежащем в гробу теле трудно будет узнать того импозантного стильного красавца, которым был всегда кутюрье. Ведь в последние годы он превратился в живой труп!

"Отец российской от-кутюр" много лет страдал от болезни Паркинсона. Перед кончиной от желудочного кровотечения он почти не двигался самостоятельно, не говорил внятно и с трудом обслуживал себя – его даже кормили из ложечки. В какой-то момент недуг начал прогрессировать, кутюрье оказался парализован и его возили, как улыбающуюся восковую куклу, в инвалидном кресле.

Многие возмущало, что Зайцева в таком состоянии возят по светским мероприятиям."Какой-то шабаш в доме ветеранов "моды""; "За что мучаете деда Вячеслава"; "Зайцев уже прям мумия"; "Возраст-то солидный уже", – были поражены люди.

При этом невролог пояснил, что синдром Паркинсона нельзя вылечить, возможно только притормозить развитие недуга. Врач предупреждал Зайцева, что такие симптомы, как тремор рук, ухудшение памяти, все равно будут со временем развиваться. В итоге они и убили модельера.

В июле прошлого года в его Доме моды на Проспекте Мира устроили показ модельеров из регионов. Зайцева туда привели как свадебного генерала. Он, кажется, ничего не соображал, а только бессмысленно улыбался. Помощник тащил его за руки, потому что сам Зайцев почти не мог шевелить ногами. Но из-за жары – а в демонстрационном зале не работала вентиляция – престарелому "красному Диору" стало плохо и его быстро увели. Щемящие кадры его ухода смотреть без слез невозможно.