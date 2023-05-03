"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой

Анастасия Волочкова резвится с прибором под камерами.

Балерина всея Руси не привыкла утаивать от своих поклонников детали личной жизни. Даже самым сокровенным она делится на странице в социальных сетях. К примеру, артистка не стесняется рассказывать о своих любовных похождениях, которых одно время было очень много. Не успевали фанаты Анастасии Волочковой привыкнуть к одному "любимому", как его сменял другой.

Однако в последнее время сердце блондинки, кажется, свободно. По крайне мере о новых отношения публично она не рассказывала. Зато у артистки много друзей противоположного пола, с которыми она настолько непринужденно проводит время, что россияне тут же принимают их за очередных ухажеров.

Накануне в микроблоге Анастасии Волочковой мелькнул новый мужчина – певец Андрей Алексин. Кажется, с ним артистка решила сотрудничать, потому что на одном из снимков она резвится с микрофоном перед камерой, а он – с гитарой. Правда, поклонники разглядели в их встрече иной смысл. И не просто так.

Дело в том, что на другом снимке приятели запечатлены в довольно необычной позе. Андрей Алексин взял балерину на руки, а она в его объятиях буквально раскорячилась, широко раздвинув ноги. Певец, к слову, не растерял и заснул свою голову ей между ног, чтобы его на фотографии ничего не затмевало. Собственно, это и могло спровоцировать комментарии о возможном романе.

"И этому дала. Новая пассия. Джигурдец не ревнует? Очередной жених?" – пишут россияне под снимком Анастасии Волочковой.