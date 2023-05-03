"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева

Бедный Слава Зайцев! Он, ставший легендой при жизни, и представить не мог, какой скандал разгорится после его смерти. И такого "красный Диор" точно не заслужил.



По православной традиции предавать тело земле надо на третий день. Но Зайцева хорошо если похоронят на пятый. Вначале никто не забирал его тело из морга, потом не было денег на траурную церемонию, а теперь и вовсе хотят хоронить на одном из самых далеких кладбищ Подмосковья...

"Зайцев, без преувеличения, гордость России, один из ее символов, и такое отношение к нему для меня – дикость, – возмущена работавшая у Зайцева в юности моделью Алена Кравец. – Он достоин и того, чтобы с ним пришли проститься люди, и того, чтобы покоиться на престижно кладбище, уровня Троекуровского или Ваганьковского, а не в захолустье под Щелково, куда полдня скакать на перекладных надо.

Кравец говорит, что ей стыдно и за сына, и за внучку Зайцева. "Они оставили его при жизни на чужих людей и словно продолжают за что-то мстить после смерти, это ужас! – поражена Кравец. – И Егора, и Марусю вывел в люди именно Вячеслав Михайлович, его имя и талант. Они без него были бы никому не известны".

Кравец заявила, что собирается поучаствовать в организации похорон модельера. "Я хочу, чтоб все было красиво, достойно, он этого заслужил, – пояснила Алена. – Мне больно от того, что происходит, поэтому и хочу, чтобы один из моих первых учителей и крестный отец в моделинге, а главное, первый наш маэстро моды, в последний путь отправился как король, а не какой-то бездомный алкаш".